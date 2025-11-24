Путин 25-27 ноября посетит Киргизию

БИШКЕК, 24 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин совершит 25-27 ноября государственный визит в Киргизию. Об этом заявил в Бишкеке журналистам заведующий отделом внешней политики администрации главы киргизского государства Сагынбек Абдумуталип.

"Визит состоится по приглашению президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова и станет важным событием в развитии стратегического партнерства и союзнических отношений между двумя странами. В ходе визита запланированы переговоры на высшем уровне, будут рассмотрены ключевые вопросы двустороннего сотрудничества, а также взаимодействие в рамках ЕАЭС (Евразийского экономического союза - здесь и далее прим. ТАСС), СНГ, ШОС (Шанхайской организации сотрудничества) и ОДКБ (Организации Договора о коллективной безопасности)", - сказал он.

Как отметил Абдумуталип, особое внимание на переговорах будет уделено вопросам укрепления торгово-экономических связей, расширения инвестиционного и промышленного взаимодействия, развития военно-технического и культурно-гуманитарного сотрудничества, а также региональной безопасности.

"По итогам визита планируется подписание совместного заявления глав государств и ряда двусторонних документов, направленных на углубление взаимодействия в торгово-экономической, финансовой и других сферах. Предстоящий государственный визит президента Российской Федерации станет значимым этапом в дальнейшем укреплении кыргызско-российских отношений, основанных на принципах дружбы, доверия и взаимной поддержки", - подчеркнул он.

На 27 ноября в Бишкеке также запланировано проведение саммита ОДКБ.