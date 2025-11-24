Захарова предложила ввести ID-карты для плавного перехода к цифровому профилю

Официальный представитель МИД РФ также обратила внимание на несоответствие наполнения различных баз данных

Редакция сайта ТАСС

Официальный представитель МИД России Мария Захарова © Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Пластиковые идентификационные карты могли бы стать логичным шагом перед повсеместным внедрением цифрового профиля российских граждан. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Я бы упомянула о проблеме все-таки каких-то ID-карт, потому что пока у нас есть только паспорт и в будущем - цифровой профиль. А где промежуточное звено в виде какой-то пластиковой карты?" - указала дипломат на пленарном заседании межфракционной конференции "Приоритеты социально-экономического развития России".

Она также обратила внимание на несоответствие наполнения различных баз данных. "Есть информация на "Госуслугах", есть информация на mos.ru, есть информация в различных профильных базах ведомств. Это нужно приводить в соответствие, и нужно гармонизировать этот процесс. И только после этого уже внедрять повсеместно цифровой профиль, который, конечно, нужен", - добавила Захарова.