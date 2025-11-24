Минпромторг РФ: Киев продолжает атаки снаряженными токсинами БПЛА

Замминистра промышленности и торговли России Кирилл Лысогорский отметил, что такие нападения совершаются как на российских военнослужащих, так и на гражданское население

ГААГА, 24 ноября. /ТАСС/. Украина продолжает совершать теракты с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), снаряженных токсичными веществами. Об этом сообщил заместитель министра промышленности и торговли России Кирилл Лысогорский.

"Обращаем внимание на то, что Украина продолжает осуществлять террористические акты с использованием БПЛА в снаряжении отравляющими веществами, токсичными химикатами не только против российских военнослужащих, но и против гражданского населения", - заявил он в ходе выступления на 30-й ежегодной конференции государств - участников Организации по запрещению химического оружия.