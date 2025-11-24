Россия предлагает ОЗХО меры по утверждению списка ХСББ

РФ в очередной раз призывает как можно скорее утвердить список из 17 токсичных химикатов, подпадающих под определение химических средств борьбы с беспорядками, сообщил российский замминистра промышленности и торговли Кирилл Лысогорский

Штаб-квартира ОЗХО © AP Photo/ Peter Dejong

ГААГА, 24 ноября. /ТАСС/. Россия неоднократно предлагала Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) меры по утверждению перечня токсичных химикатов, подпадающих под определение химических средств борьбы с беспорядками (ХСББ). Об этом сообщил заместитель министра промышленности и торговли РФ Кирилл Лысогорский.

"Российская Федерация неоднократно предлагала меры по скорейшему утверждению списка из 17 токсичных химикатов, подпадающих под определение ХСББ, и в очередной раз призывает как можно скорее решить этот вопрос", - заявил он в ходе выступления на 30-й ежегодной конференции государств - участников ОЗХО.

Лысогорский напомнил, что ряд государств придерживается "своеобразного" национального подхода к составлению списков химикатов, относящихся к ХСББ. Так, в соответствии с заключением Научно-консультативного совета (НКС), из 59 химикатов, признанных государствами-участниками ОЗХО химсредствами борьбы с беспорядками, только 17 химикатов соответствуют требованиям безопасности. Другие же 42 химиката, по оценке НКС, являются токсичными и их применение в качестве ХСББ приводит к "летальным исходам".

"Следует сказать о том, что в ОЗХО игнорируются любые инициативы, которые не отвечают интересам западных стран", - сообщил замминистра промышленности и торговли РФ.

30-я ежегодная конференция государств-участников ОЗХО проходит в Гааге с 24 по 28 ноября.