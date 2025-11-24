Захарова назвала нелепыми условия ЕС по достижению мира на Украине

Официальный представитель МИД России также поинтересовалась, с какого момента Евросоюз занимает центральную роль в обеспечении мира для Украины

Официальный представитель МИД России Мария Захарова © Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией прокомментировала заявление главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен о том, что Украина якобы выбрала "европейскую судьбу".

Фон дер Ляйен перечислила условия ЕС для урегулирования на Украине. В частности, глава ЕК потребовала не допустить сокращения численности ВСУ, изменения границ Украины, а также сохранить за ЕК право распоряжаться фондами на восстановление Украины. Она также подчеркнула, что Украина должна иметь право выбирать свою судьбу, и она "выбрала европейскую судьбу".

"Мы все очень хорошо помним, как законно избранный президент Украины Виктор Янукович заявил, что страна, которой он тогда на легитимных основаниях руководил, приостанавливает соглашение о евроинтеграции, поскольку "украинская экономика и законодательство не были готовы к ассоциации с Евросоюзом". В этот же момент Запад запустил очередной майдан, который привел к антиконституционному госперевороту 2014 года и, в конечном итоге, установлению в Киеве неонацистского режима под руководством мирового меньшинства. Того самого режима на Банковой, что запрещает русский язык и открыто осуществляет террористические атаки, "до последнего украинца" выполняя заказ ЕСовского Брюсселя. Это, надо понимать, и есть та самая "европейская судьба". Круг замкнулся", - написала дипломат в своем Telegram-канале, добавив, что это самая нелепая часть заявления главы ЕК.

Комментируя слова фон дер Ляйен о "неизменении границ" Захарова обратила внимание, что председатель Еврокомиссии не могла не знать про Косово. "Именно Запад провозгласил и с помощью силы осуществил одностороннюю перекройку границ Сербии вопреки воле сербского народа", - напомнила официальный представитель МИД РФ.

Захарова отметила, что своими заявлениями фон дер Ляйен отказывает суверенному государству в возможности принять решение о своих вооруженных силах. "Вот, например, Договор "2+4" 1990 года регламентировал развитие бундесвера, а вооруженные силы Федеративной Республики Германия за четыре года должны были быть сокращены с 500 тысяч до 370 тысяч человек. Германия подтверждала зафиксированный ранее отказ от производства, владения и распоряжения оружием массового поражения. Как гражданка ФРГ, немка, она должна знать историю хотя бы своей страны", - подчеркнула Захарова.

Дипломат также поинтересовалась, с какого момента ЕС занимает центральную роль в обеспечении мира для Украины. "Это важный вопрос, потому что нужно зафиксировать дату начала галлюцинаций у Брюсселя. И, если можно, пусть уточнят, кто за это у них отвечает и на каком основании", - заключила Захарова.