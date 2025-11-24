Путин 25 ноября начнет трехдневный госвизит в Киргизию

Ожидается, что президент России проведет несколько двусторонних встреч, а также примет участие в саммите ОДКБ

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин 25 ноября начнет свой государственный визит в Киргизию, который продлится с 25 по 27 ноября. В эти дни глава государства проведет несколько двусторонних встреч и поучаствует в саммите ОДКБ.

Государственный визит - высший по дипломатическому статусу и протокольным почестям, который проводится с целью подчеркнуть высокий уровень достигнутых двусторонних отношений с соответствующим зарубежным государством. Может осуществляться только главой государства и, как правило, только один раз за период своих полномочий. Отличается от других видов визитов особой торжественностью, продолжительностью (обычно два-четыре дня) и широкой программой, включающей официальные встречи, переговоры и приемы на высшем уровне. Это будет третий госвизит Путина в Киргизию. Первый проходил во время его первого президентского срока в 2000 году, второй - в прошлое его президентство в 2019-м.

"Во вторник начинается государственный визит президента Российской Федерации в Киргизскую Республику. Этот визит организован, естественно, по приглашению президента Киргизии Садыра Жапарова", - сообщал журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. Киргизский лидер подтвердил свое приглашение Путина в ходе их последней личной встречи в июле.

В первый день визита ожидается минимум протокольных церемоний, но лидеры все равно будут тесно общаться. Так, Жапаров встретит Путина в аэропорту Бишкека, после чего главы государств возложат венок к Вечному огню на площади Победы. После официальных мероприятий президенты пообщаются в формате тет-а-тет в резиденции "Аларча".

Главным днем визита российского президента станет 26 ноября. Во Дворце единства состоится церемония официальной встречи. После этого там же пройдут российско-киргизские переговоры, где запланировано обсуждение ключевых вопросов двустороннего взаимодействия в политической, торгово-экономической, гуманитарной и иных областях. По итогам переговоров Путин и Жапаров примут заявление об укреплении сотрудничества двух стран, а также подпишут пакет документов. Помимо этого, на среду запланирована встреча Путина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

27 ноября Путин примет участие в саммите глав государств - членов ОДКБ. Запланированы заседания как в узком, так и в расширенном составе. Президент РФ выступит с докладом о приоритетных направлениях председательства России в ОДКБ в 2026 году.

Отношения стран и их лидеров

Россию и Киргизию связывают тесные стратегические отношения в сферах обороны, экономики, энергетики, миграции и гуманитарного сотрудничества. Странами четверть века назад подписана и остается в силе Декларация о вечной дружбе, союзничестве и партнерстве.

Путин и Жапаров находятся в постоянном контакте. Их последний телефонный разговор прошел в самом конце августа. Российский лидер уделяет особое внимание отношениям Москвы и Бишкека. Последний его визит в Киргизию проходил одновременно с саммитом СНГ в республике в октябре 2023 года.