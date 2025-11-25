Мирошник: 770 тыс. россиян на прошлой неделе лишились энергоснабжения из-за ВСУ

Самой масштабной проблема была в ДНР, где без электроэнергии остались 500 тыс. человек, отметил посол по особым поручениям МИД России

ЛУГАНСК, 25 ноября. /ТАСС/. Около 770 тыс. человек оставались без энергоснабжения в регионах России за период с 17 по 23 ноября из-за преднамеренных атак ВСУ на гражданские объекты энергетики. Об этом ТАСС сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

"Украинские формирования проводили преднамеренные атаки на гражданские объекты энергетики с упором на узловые распределительные подстанции, обеспечивающие электроснабжение сразу нескольких районов, с целью лишить энергоснабжения крупные жилые массивы. За прошедшую неделю ограничения в энергоснабжении из-за таких ударов ощутили на себе около 770 тыс. человек", - сообщил Мирошник.

По его словам, наиболее масштабные отключения электроэнергии затронули ДНР, где без энергоснабжения остались 500 тыс. человек, Херсонскую область - 98 тыс., Запорожскую - 41 тыс., Курскую - 16 тыс. В Московской области из-за атаки на Шатурскую ГРЭС без теплоснабжения остались 31 тыс. человек.

Мирошник уточнил, что целями террористических атак украинских боевиков были гражданские объекты, не имеющие отношения к военной инфраструктуре: объекты топливно-энергетического комплекса, гражданские производственные предприятия, дома и личный транспорт мирных жителей, объекты коммунального хозяйства, АЗС. В большом количестве украинские формирования использовали для своих преступлений беспилотники различных модификаций, артиллерию и системы РСЗО.