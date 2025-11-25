Диас-Канель и Беглов обсудили сотрудничество в образовании, науке

ГАВАНА, 25 ноября. /ТАСС/. Президент Кубы Мигель Диас-Канель и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов провели в понедельник вечером встречу, в ходе которой обсудили сотрудничество в сферах образования, науки, здравоохранения, цифровизации и сохранения культурного наследия. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Беглова.

"Санкт-Петербург высоко ценит дружбу с Республикой Куба и дорожит ею, - отметил губернатор, его слова привела пресс-служба. - Мы верны традициям, заложенным во времена легендарного команданте Фиделя Кастро". Он поблагодарил Диас-Канеля "за огромное внимание к Санкт-Петербургу, за помощь в сотрудничестве с кубинскими коллегами". "Вы - большой друг нашего города, - подчеркнул Беглов. - Всегда рады видеть вас в Северной столице России".

Губернатор Санкт-Петербурга также проинформировал главу кубинского государства, что город окажет гуманитарную поддержку провинциям Сантьяго-де-Куба, Гавана и Матансас в рамках помощи по преодолению последствий прохождения недавно по территории острова урагана "Мелисса". Ранее Беглов, который сейчас находится с официальным визитом на Кубе, сообщал, что каждому из этих регионов будет предоставлена машина скорой помощи, также Кубе подарят автомобиль "Лада Искра". Кроме того, петербургская делегация привезла с собой и передала лекарства для жителей наиболее пострадавшей от урагана провинции острова Сантьяго-де-Куба.

Президент Кубы написал на своей странице в соцсети X, что он был "очень рад вновь встретиться с его другом Александром Бегловым". "Мы обсудили существующие [между Кубой и Санкт-Петербургом] проекты сотрудничества и потенциал их укрепления в различных областях, таких как здравоохранение, биотехнологии, туризм, научные и культурные обмены", - сообщил Диас-Канель.

В рамках своего визита на Кубу губернатор Санкт-Петербурга провел в понедельник встречи с премьер-министром карибской республики Мануэлем Марреро и с кубинской коллегой Янет Эрнандес Перес. Также Беглов принял участие в церемонии открытия международной Гаванской промышленной ярмарки FIHAV, где работает большой российский павильон.