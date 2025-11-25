Матвиенко назвала анонсы "нападения" РФ на Запад мобилизационным европопулизмом

Председатель Совфеда также отметила, что заявления о "нападении" России нужны властям европейских стран, чтобы отвлечь внимание населения от внутренних проблем и удержаться у власти

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Заявления западных политиков о "нападении" России в ближайшие годы являются мобилизационным европопулизмом. Такое мнение выразила председатель Совфеда Валентина Матвиенко.

"Они [на Западе] уже в открытую "предсказывают": Россия на нас нападет в 2027 году, в 2026 году, в 2028 году. <...> Чтобы увеличить финансирование военно-промышленного комплекса - в первую очередь Соединенных Штатов. А тем, что останется, - европейского, потому что военно-промышленный комплекс имеет большую власть везде в этих странах. Разве так ведут себя ответственные политики? Это чистый популизм, причем новый его вид, я бы назвала его мобилизационным европопулизмом", - сообщила Матвиенко в интервью "МК".

Также она отметила, что заявления о "нападении" России нужны, чтобы удержаться у власти и отвлечь внимание населения от внутренних проблем.

"Послушайте, кто может говорить о каком-то нападении? В России такого и в мыслях нет. Зачем нам это? Для чего? У нас самая большая территория в мире. Зачем нам еще какие-то другие территории? Мы хотим спокойно жить, развиваться и сотрудничать на равных. Перестаньте угрожать нам своими проектами типа превращения Украины в анти-Россию", - рассказала председатель Совфеда.