Совместная пресс-конференция Лаврова и Рыженкова. Видеотрансляция завершена

Министры иностранных дел России и Белоруссии Сергей Лавров и Максим Рыженков провели совместную пресс-конференцию по итогу переговоров в Москве.

Лавров заявил, что Россия и Белоруссия будут и дальше оказывать друг другу союзническую помощь.

Рыженков сообщил, что Белоруссия и РФ обсудили перспективы урегулирования кризиса на Украине с учетом новых инициатив США. Оценки России в отношении плана президента США Дональда Трампа по Украине сохраняются, подчеркнул глава МИД РФ, указав, что Москва ценит позицию Вашингтона, который инициативно способствует урегулированию на Украине. Москва приветствует, что в основе этого документа лежат понимания, достигнутые на саммите на Аляске. Он добавил, что Россия получила план Трампа по Украине по неофициальным каналам и готова обсуждать конкретные формулировки.

Министр иностранных дел России также напомнил, что европейские страны провалили свои шансы на участие в урегулировании украинского кризиса.