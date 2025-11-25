Трансляция

Госвизит Путина в Бишкек в преддверии саммита ОДКБ. Видеотрансляция

ТАСС/Ruptly

Редакция сайта ТАСС

Эфир

Президент РФ Владимир Путин посещает Бишкек с государственным визитом в преддверии саммита организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Путина встречали особенно пышно. В аэропорту подняли государственные флаги России и Киргизии, расстелили красную ковровую дорожку, вдоль которой выстроился почетный караул. Путин спустился по трапу самолета под звуки торжественных фанфар. Встречать его прибыл лично президент республики Садыр Жапаров.

Сообщается, что президент Киргизии и российский лидер возложат цветы к мемориальному комплексу "Вечный огонь". Также главы двух государств проведут закрытую встречу в неформальной обстановке.

Саммит ОДКБ пройдет 27 ноября. В рамках мероприятия состоится заседание Совета коллективной безопасности, в котором примет участие Путин. Как отметили в пресс-службе организации, центральной темой обсуждения станет совместная работа участников ОДКБ, включая вопросы борьбы с наркотиками и незаконной миграцией.