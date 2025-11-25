{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
Лавров: Россия и Белоруссия будут оказывать друг другу союзническую помощь

Глава МИД РФ отметил, что эта договоренность закреплена на уровне лидеров двух стран
© Артем Геодакян/POOL/ТАСС

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Россия и Белоруссия продолжат и далее активно оказывать друг другу союзническую поддержку на международной арене. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам совместного заседания коллегий внешнеполитических ведомств РФ и Белоруссии.

"У нас абсолютно подтверждена решимость как на уровне президентов, так и на уровне наших министерств продолжать активно оказывать друг другу союзническую поддержку в соответствии с общими интересами на международной арене", - отметил он.

При этом Лавров подчеркнул, что обе стороны в ходе переговоров констатировали беспрецедентно высокий уровень внешнеполитической координации, приветствовали выполнение постановлений предыдущего заседания коллегий и программы согласованных действий в области внешней политики, которая утверждается главами государств.

"Нынешняя программа действует с 2024 по 2026 годы, поэтому в начале следующего года мы приступим к разработке [программы] на очередной трехлетний период", - уточнил глава МИД РФ.

Лавров, Сергей ВикторовичБелоруссияРоссия
