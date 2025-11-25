Лавров: РФ ожидает от США согласованную с Европой и Украиной версию плана Трампа

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Москва ожидает от американской стороны согласованную с Европой и Украиной версию плана по украинскому урегулированию президента США Дональда Трампа. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции.

"Те, кто пытается в процессе осмысления внесенных документов, во-первых, их слили специально, чтобы раздуть эту шумиху в медийном пространстве, а те, кто этой шумихой руководит, они, конечно же, особо не скрывают, они хотят подорвать усилия Дональда Трампа, хотят этот план переиначить по-своему, как, хотел сказать в одном анекдоте, но решил не напоминать о нем", - сказал Лавров.

"У нас есть каналы общения с американскими коллегами, они задействуются, и мы от них ожидаем той версии, которую они сочтут как промежуточную с точки зрения завершения фазы согласования этого текста с европейцами и с украинцами, тогда мы будем смотреть, потому что если там будет вымаран дух и буква Анкориджа по тем ключевым пониманиям, которые мы зафиксировали, то, конечно, это будет принципиально другой ситуацией", - добавил глава российской дипломатии.

Лавров подчеркнул, что пока России "ничего никто официально не передавал".