Лавров: США и Британия любят "манипулировать Европой"

Глава МИД РФ напомнил, что в апреле 2022 года занимавший на тот момент пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон запретил Владимиру Зеленскому подписывать документ

Редакция сайта ТАСС

© Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Соединенные Штаты и Великобритания любят "манипулировать Европой" в вопросе урегулирования украинского кризиса, каждому отведена своя роль. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью YouTube-каналу ассоциации "Франко-российский диалог". Интервью было записано 21 ноября.

Читайте также

Противоречивость Киева, спекуляции Запада и бездействие ООН. Заявления Лаврова

Лавров напомнил, что в апреле 2022 года занимавший на тот момент пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон "просто запретил Владимиру Зеленскому подписывать документ, который уже был парафирован и основывался на предложенных самими украинцами принципах урегулирования".

"Это роль Британии. Она тоже дала о себе знать. Они любят манипулировать Европой так же, как это делают США", - заметил глава МИД РФ.