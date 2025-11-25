Лавров: Зеленский и его окружение делают противоречивые заявления по плану США

Глава МИД РФ отметил, что ему сложно комментировать такие спекуляции

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что Владимир Зеленский и его окружение делают противоречивые заявления в отношении плана США по Украине, и подчеркнул, что "слишком много непонятного происходит".

"Слишком много непонятного происходит. То Владимир Зеленский говорит в Стамбуле, что он готов обсуждать этот план и согласовывать какие-то приемлемые формулировки. То его представители заявляют (в том числе заместитель постоянного представителя Украины при ООН), что это исключено", - сказал Лавров в интервью YouTube-каналу ассоциации "Франко-российский диалог". Интервью было записано 21 ноября.

"Мне сложно такие спекуляции комментировать. Мы остаемся на позиции, когда, конечно, дипломатическое урегулирование предпочтительно", - подчеркнул глава российской дипломатии. - Встрече на Аляске предшествовал визит спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа в Москву с прямыми поручениями президента США Дональда Трампа".

Лавров отметил, что Уиткофф привез на встречу с президентом России Владимиром Путиным "конкретные параметры урегулирования", которые учитывали принципиальные подходы РФ, "заключающиеся в том, что необходимо сконцентрироваться на устранении первопричин этого конфликта".