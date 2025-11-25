Лавров назвал Орбана, Фицо и Бабиша примером политиков ЕС, думающих о гражданах

Глава МИД РФ отметил, что эти политики не хотят призывать своих граждан жертвовать детьми ради поддержки нацистского киевского режима

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, премьер-министр Словакии Роберт Фицо и кандидат в премьер-министры Чехии, лидер политического движения АNО (Акция недовольных граждан) Андрей Бабиш являются примерами европейских политиков, думающих о своих гражданах. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью YouTube-каналу ассоциации "Франко-российский диалог". Интервью было записано 21 ноября.

"У нас нет иллюзий относительно тех людей, которые сейчас руководят на Западе. Упомяну исключение - премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Сейчас Андрей Бабиш пришел на пост главы правительства Чехии. Это люди - прагматики, они не пророссийские, а просто провенгерские, прословацские, прочешские, и думают о своих гражданах. Они не хотят призывать своих граждан жертвовать детьми ради поддержки нацистского киевского режима", - отметил он.