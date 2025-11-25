Лавров: линию Европы по Украине "никто не слушает"

Европейские элиты поставили на кон убежденность в нанесении России "стратегического поражения" руками киевского режима, заявил глава МИД

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Линию Европы в отношении урегулирования украинского конфликта "никто не слушает", ведь ее элиты поставили на кон убежденность в нанесении РФ "стратегического поражения" руками киевского режима. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью YouTube-каналу ассоциации "Франко-российский диалог". Интервью было записано 21 ноября.

Он обратил внимание, что Европа "зависит от США в плане безопасности и с точки зрения перспектив своей внешнеполитической линии".

"В данном случае - линии Европы в отношении Украины, - конкретизировал Лавров. - Ее никто не слушает, потому что Европа и европейские элиты поставили на кон свою убежденность, что они смогут руками и телами нацистского режима в Киеве нанести России "стратегическое поражение". Они же отвергали даже саму возможность переговоров".

При этом глава МИД РФ указал на противоречивость действий Соединенных Штатов в отношении как Европы, так и "всего того, что происходит в мире". Так, по его словам, президент США Дональд Трамп пришел к власти с лозунгом "Сделаем Америку снова великой", критиковал бывшего главу Белого дома Джо Байдена за "идеологизированное вмешательство во все мировые процессы, за навязывание неолиберальных подходов и насаждение неолиберальных идей, вскармливание неолиберальных элит".

"Он [Трамп] сказал, что США при нем не будут заниматься подобными вещами. Они будут делать то, что выгодно и что отвечает их национальным интересам. На деле, конечно, другие методы, - отметил Лавров. - Никакой идеологии. Разогнали Агентство США по международному развитию, а также другие инструменты идеологического подавления всех и вся на всех континентах, которые действительно теснейшим образом были связаны с политикой демократов".

Закулисные игры

Глава российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что подходы американской администрации можно описывать по-разному, но "цель - диктовать всем свою волю, конечно, сохранилась, а может быть, еще больше обнажилась, когда с нее слетела идеологическая оболочка". "Суть заключается в том, что Америка должна быть первой везде и все должны ее слушаться, - добавил он. - Этот подход применяется не только в Европе, но ко всем остальным в том числе".

Кроме того, Лавров заметил, что в вопросе украинского урегулирования "любят манипулировать Европой" не только США, но и Британия. Он напомнил, что в апреле 2022 года занимавший на тот момент пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон "просто запретил Владимиру Зеленскому подписывать документ, который уже был парафирован и основывался на предложенных самими украинцами принципах урегулирования".

"Это роль Британии. Она тоже "дала о себе знать". Они любят манипулировать Европой так же, как это делают США", - заключил Лавров.