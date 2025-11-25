Лавров: ООН и Красный Крест уходят "под корягу" от обсуждения с РФ вопросов по Украине

При этом Россия предлагает обсуждать эту тему, указал глава МИД

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Россия предлагает обсуждать с представителями ООН и Красного Креста их вопросы по Украине, но они уходят "под корягу". Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью YouTube-каналу ассоциации "Франко-российский диалог". Интервью было записано 21 ноября.

"Как работает пропагандистская машина Запада, как она умеет высасывать из грязного пальца антироссийские и русофобские новости, мы хорошо знаем. По каждому такому случаю у нас четкая позиция. Если есть сомнения - ооновцы, представители Красного Креста - мы готовы сесть и послушать, какие факты вы можете нам предъявить, какими фактами вы располагаете. Как только предлагаем им это, они тут же все уходят (как у нас говорится) "под корягу", - отметил министр.

Лавров добавил, что когда кто-то обвиняет РФ в том, что якобы что-то упало на украинские гражданские объекты, Гутерриш и его официальный представитель Стефан Дюжаррик заявляют, что резко осуждают такие действия, но когда Украина наносит удары по территории РФ, в ООН говорят, что "разбираются в этих делах".

Министр в частности напомнил о истории с событиями в Буче. "Президент России Владимир Владимирович Путин не раз об этом рассказывал, как жест доброй воли по просьбе некоторых западных посредников мы отвели свои войска из пригородов Киева, включая населенный пункт Буча. Два дня в этом пригороде не было никого из российских военных и вообще из россиян", - рассказал министр. Глава МИД указал, что два дня мэр Бучи говорил о том, что русские ушли из города, но на третий приехали корреспонденты Би-би-си. "Тут же крик, вопль, осуждение, новые пакеты санкций. На наше предложение провести расследование никто никак не реагировал. С тех пор мы бьемся как рыба об лед и просим рассказать хоть что-нибудь про Бучу. Как только они сняли пропагандистскую "пенку", про Бучу никто не хочет слышать и вспоминать", - добавил Лавров.

О провокации в Буче

В апреле 2022 года председатель СК РФ Александр Бастрыкин сообщил о возбуждении уголовного дела после украинской провокации в городе Буча Киевской области по ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации). Он отметил, что Минобороны Украины в целях дискредитации военнослужащих РФ и намеренной, заранее спланированной провокации распространило по западным СМИ якобы видеозаписи из Бучи как доказательство массового уничтожения мирных жителей.