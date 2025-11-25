Лавров: G7 доживает свое

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Группа семи (G7) "доживает свое", ее члены демонстрируют лицемерие, двуличие, недоговороспособность и непорядочность. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью YouTube-каналу ассоциации "Франко-российский диалог", которое было записано 21 ноября.

"Президент Франции Эмманюэль Макрон уже где-то сказал, что он поедет и будет участвовать в БРИКС. Но его никто не позвал туда. Не думаю, что в БРИКС существует консенсус или что даже большинство членов объединения будут рады видеть Францию с теми позициями, которые она занимает в мировой экономике, политике, финансах, - сказал министр. - Нет, мне кажется, место этой страны в НАТО и Евросоюзе, что сейчас уже мало отличается одно от другого. Конечно, еще в "семерке", которая доживает".

"Если посмотреть, как западные страны обращаются с нормами и правилами свободного рынка, нормами глобализации, которые они всем предлагали в качестве оптимального проявления взаимозависимости в экономике: когда им нужно наказать кого-то, будь то Россию, Иран, Венесуэлу, - лицемерие, двуличие, недоговороспособность и непорядочность. К сожалению, это все сейчас ярко проявляется в действиях наших западных коллег", - указал Лавров.

Он напомнил о минувшем саммите Группы семи в Канаде, которая сейчас председательствует в G7. "Они там приняли текст. Смысл его в том, что объединение твердо отстаивает принципы свободного рынка, честной конкуренции, чтобы никто не злоупотреблял своим положением в мировой экономике и соблюдал эти принципы свободного рынка", - отметил глава МИД РФ.

"Причиной для того, чтобы они так пафосно и, в общем-то, правильно высказались, была ситуация с китайскими редкоземельными металлами, которые Китай в ответ на односторонние санкции со стороны США и Евросоюза стал "придерживать" с рынка, - пояснил Лавров. - И тут же призыв - "давайте по-честному", "свободный рынок" и так далее". "Это саморазоблачение", - охарактеризовал ситуацию министр иностранных дел России.