Лавров: власти Европы на деле всегда хотели России "вреда и беды"

Они притворялись доброжелательными, указал глава МИД

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал напускной доброжелательность, с которой Европа относилась к России до украинского кризиса, он уверен, что на самом деле для нее всегда желали "вреда и беды".

"Единственное, что, наверное, справедливо - это то, что все их (в Европе - прим. ТАСС) улыбки, обнимания, которые присутствовали по отношению к российским представителям до украинского кризиса, все это была игра. Они напускали на себя эту доброжелательность, а на самом деле всегда хотели России вреда и беды", - сказал глава российского внешнеполитического ведомства в интервью YouTube-каналу ассоциации "Франко-российский диалог". Интервью было записано 21 ноября.

По его мнению, то, что сейчас европейские лидеры предрекают крах экономики России, что российский народ поднимется с вилами и всех свергнет, "показывает, что Европа в очередной раз доказывает свою репутацию, завоеванную в течение 500 лет, когда все крупные беды проистекали именно из этой группки государств (кто-то поменьше, кто-то побольше)". "Две мировые войны начались в Европе из-за амбиций, которые испытывали различные европейские лидеры", - констатировал руководитель МИД РФ.

"К сожалению, этот "исторический код" никуда не исчезает. Агрессивность с русофобским акцентом продолжает существовать в Европе", - указал Лавров.