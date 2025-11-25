Лавров не исключил, что в коррупционных схемах Киева есть бенефициары в Европе

Глава МИД напомнил, что "недавно выявили, что очередные 100 миллионов были потрачены на взятки коррумпированным чиновникам"

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров предположил, что в коррупционных схемах Киева есть бенефициары в Европе.

"Недавно выявили, что очередные 100 миллионов были потрачены на взятки коррумпированным чиновникам. Может кто-то из брюссельской бюрократии, из тех стран, которые накачивают Украину деньгами, объясняли своим налогоплательщикам, что нужно потерпеть, пострадать? Может быть, там тоже есть какие-то бенефициары. Ничего не исключаю", - сказал глава российского внешнеполитического ведомства в интервью YouTube-каналу ассоциации "Франко-российский диалог". Интервью было записано 21 ноября.