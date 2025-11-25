Лавров: РФ за время украинского конфликта сплотилась и очистилась

Точно так же коллектив министерства иностранных дел сплочен, эффективен и нацелен на результаты, указал глава МИД

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Россия за время конфликта на Украине сплотилась и очистилась от тех, кто был неискренен в отношениях с родиной. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью YouTube-каналу ассоциации "Франко-российский диалог". Интервью было записано 21 ноября.

"Как подчеркивает президент Российской Федерации Владимир Путин, война, развязанная против нас Западом через Украину, сплотила наш народ и позволила очиститься от тех, кто был неискренен в своих отношениях с родиной. Точно так же коллектив министерства иностранных дел сплочен, эффективен и нацелен на результаты. Всегда чувствуем поддержку нашего президента, который и определяет внешнюю политику, проводимую нами на различных направлениях международной жизни", - сказал он.

Лавров отметил, что ни разу не жалел о том, что стал дипломатом. "Ни разу об этом не думал. Так жизнь сложилась. Работа очень интересная. Задумываться о том, жалею я об этом или нет, просто нет времени. Но мне нравится быть в процессе осознания тех поистине исторических явлений, перемен, которые мы наблюдаем на международной арене", - указал он.

Министр подчеркнул, что всегда гордится дипломатическими успехами своего коллектива как в центральном аппарате, так и в загранаппарате, и поблагодарил всех своих коллег.

"За все время этого кризиса в отношениях с Западом, я считаю, наш коллектив проявил сплоченность. Многие рассчитывали, что кто-то убежит, "позарится" на какие-то "посулы". "Посулов" было много, специальные службы за океаном и на Европейском континенте неоднократно пытались завербовать наших дипломатов. Есть только один случай, когда эти попытки увенчались успехом. Какой-то второстепенный сотрудник из Швейцарии куда-то перешел и сейчас канул в небытие, никто о нем не вспоминает. В семье не без урода", - рассказал глава МИД РФ.