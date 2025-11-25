Лавров: информация с линии боевого соприкосновения СВО "говорит сама за себя"

Президент Владимир Путин в рамках специальной военной операции в очередной раз посетил штабы вооруженных сил РФ, указал глава МИД

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Информация, поступающая с линии боевого соприкосновения в зоне специальной военной операции, говорит сама за себя. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью YouTube-каналу ассоциации "Франко-российский диалог", которое было записано 21 ноября.

"То, что сейчас мы наблюдаем на фронте, на линии боевого соприкосновения. Президент России Владимир Путин в рамках специальной военной операции в очередной раз посетил штабы наших вооруженных сил. Информация по итогам этих встреч, которая передается СМИ, говорит сама за себя", - указал министр.