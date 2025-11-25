Лавров: французы сами возмутились призывами "страдать" для противостояния России

Франция достаточно давно относилась нечестно к России, указал глава МИД

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Французские граждане возмущены призывами властей быть готовыми терять своих детей и страдать экономически из-за возможной конфронтации с Россией. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью YouTube-каналу ассоциации "Франко-российский диалог". Интервью было записано 21 ноября.

"Я слышал про это высказывание. Мне кажется, на его [начальника Главного штаба ВС Франции генерала Фабьена Мандона] "сентенцию" о готовности пожертвовать жизнями своих детей, (кстати, он еще и про экономику говорил), о том, что "надо страдать", потому что "нельзя допустить, чтобы Россия победила и захватила Европу", уже в самой Франции появилось возмущение, - отметил министр. - Не знаю, откуда берутся такие военачальники, и в каких университетах их воспитывают. Наверное, они хотят все "подыгрывать" своему нынешнему руководителю господину [президенту Франции] Эммануэлю Макрону".

"Не знаю, откуда он [Макрон] взял это убеждение, что "Россия объявила Францию врагом". По-моему, все как раз наоборот. Франция достаточно давно относилась нечестно к России. В том числе начиная с тех же самых минских договоренностей, которые Франция в 2015 г. в лице предшественника Макрона тогдашнего президента Франсуа Олланда гарантировала своей подписью", - добавил Лавров.

Ранее начальник Главного штаба ВС Франции генерал Фабьен Мандон призвал французов быть готовыми к "потере своих детей" якобы для сдерживания России. Он утверждал, что у Парижа "есть все знания, вся экономическая и демографическая сила", чтобы противостоять Москве. Телеканал TF1 отмечал, что генерал давно придерживается такой позиции и настаивает на перевооружении страны. Ранее он заявлял, что французская армия должна быть готова к столкновению с Россией якобы через 3-4 года.