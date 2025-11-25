Постпред РФ при ОЗХО: Россия отвечает критериям избрания в Исполнительный совет

Владимир Тарабрин подчеркнул, что страна занимает 88% территории Восточной Европы и является единственной из членов группы, не входящей в ЕС и НАТО и не ассоциирующей себя с этими объединениями

ГААГА, 25 ноября. /ТАСС/. Россия в полной мере отвечает всем критериям для избрания в Исполнительный совет Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Об этом заявил постоянный представитель РФ при организации Владимир Тарабрин.

"Членство Российской Федерации в полной мере отвечает всем критериям [для избрания в Исполсовет]", - заявил он в преддверии голосования по кандидатурам стран, претендующих на место в органе. Тарабрин подчеркнул, что Россия занимает 88% территории Восточной Европы и является единственной из членов группы, не входящей в ЕС и НАТО и не ассоциирующей себя с этими объединениями. На долю России также приходится 37% всех подлежащих инспекции ОЗХО объектов химпромышленности в Восточной Европе.