Захарова: страны Европы должны вернуть активы РФ, если не хотят прослыть ворьем

Официальный представитель МИД РФ отметила, что только Россия имеет право решать, что будет с активами страны

Редакция сайта ТАСС

Официальный представитель МИД России Мария Захарова © Александр Щербак/ ТАСС

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Европейские страны должны вернуть России ее заблокированные активы, если не хотят "прослыть евроворьем" и получить жесточайший ответ за свое преступление. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя слова президента Франции Эмманюэля Макрона о том, что право распоряжаться замороженными в Евросоюзе (ЕС) российскими активами принадлежит Европе.

"Только Россия имеет право решать, что будет с активами РФ. А те, в чьих руках незаконно находятся деньги Российской Федерации, должны их вернуть, если не хотят прослыть евроворьем и получить жесточайший ответ за свое преступление", - написала дипломат в своем Telegram-канале.

Страны ЕС пытаются разработать юридические механизмы по использованию замороженных российских активов. Большая их часть - чуть более €200 млрд - блокирована на площадке Euroclear в Бельгии. Депозитарий неоднократно выступал против экспроприации данных средств, предупреждая, что это может повлечь изъятие Россией европейских или бельгийских активов в других частях света в судебном порядке.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Москва не оставит без ответа попытки конфисковать российские активы.