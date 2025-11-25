Мишустин поручил кабмину снизить число изношенных объектов ЖКХ

Степень износа таких систем во многих регионах довольно высокая, и решение этой задачи требует еще более интенсивной работы, указал глава кабмина

Редакция сайта ТАСС

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин © Дмитрий Астахов/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Степень износа жилищно-коммунального хозяйства в России остается достаточно высокой, поэтому необходимо работать над решением этой проблемы. На это в ходе стратегической сессии правительства обратил внимание глава кабмина Михаил Мишустин.

"Построены или реконструированы [за последние годы] свыше 3,5 тыс. объектов жилищно-коммунального хозяйства, около 3 800 км инженерных сетей, благодаря чему качество услуг повысилось для почти 24 млн жителей нашей страны. Однако степень износа таких систем во многих регионах довольно высокая, и решение этой задачи, конечно, требует еще более интенсивной работы", - сказал Мишустин.

По его словам, в рамках модернизации коммунальной инфраструктуры с регионами заключены меморандумы, где закреплены обязательства по выполнению инвестпрограмм в сфере ЖКХ. В течение следующих пяти лет на эти цели необходимо привлечь еще порядка 2 трлн рублей внебюджетного финансирования.