Путин прибыл в Киргизию с государственным визитом

Российский лидер будет работать в столице Киргизии с 25 по 27 ноября

БИШКЕК, 25 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин прибыл в Бишкек с государственным визитом. Российский лидер будет работать в столице Киргизии три дня - с 25 по 27 ноября.

В честь высокопоставленного гостя в аэропорту Манас была организована пышная встреча: подняты государственные флаги, выстроен почетный караул. У трапа "борта номер один" российского лидера встретил лично президент Киргизии Садыр Жапаров.

Как ранее рассказал помощник президента по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков, госвизит начнется с мемориальной церемонии. Два президента возложат венки к Вечному Огню на площади Победы. Затем Путина и Жапарова ждет неформальный ужин. Следующий день будет посвящен протокольным мероприятиям, предусмотренным в рамках госвизита, пройдут российско-киргизские переговоры. Помимо этого, у Путина запланирована двусторонняя встреча с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. 27 ноября Путин примет участие в заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ и по традиции пообщается с журналистами кремлевского пула.