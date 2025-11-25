Бастрыкин встретился с генеральным секретарем Интерпола в Марракеше

Глава СК России отметил глобальные инициативы ведомства, направленные на создание новых технологий, платформ и стандартов для обмена информацией

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин провел встречу с генеральным секретарем Международной организации уголовной полиции (Интерпол) Вальдеси Уркизой на 93-й сессии Генеральной ассамблеи Интерпола в Марракеше. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

"Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин при участии начальника Национального центрального бюро Интерпола МВД России Валерия Анатольевича Калачева провел на полях 93-й сессии Генеральной ассамблеи Интерпола в городе Марракеше встречу с генеральным секретарем Интерпола Вальдеси Уркизой", - говорится в сообщении.

В ходе встречи Бастрыкин высоко оценил работу генерального секретаря Интерпола и выразил готовность к развитию партнерства. "Понимая важность глобальных вызовов, таких как транснациональная организованная преступность, терроризм, киберпреступность, нелегальная миграция, торговля людьми и наркотиками, мы полны решимости продолжать работу и расширять наши взаимоотношения", - передали слова главы СК в ведомстве.

Также Бастрыкин отметил глобальные инициативы Интерпола, направленные на создание новых технологий, платформ и стандартов для обмена информацией, которые способствуют оперативной и эффективной работе правоохранительных органов. Председатель ведомства подчеркнул, что Следственный комитет максимально заинтересован в дальнейшем углублении сотрудничества с Интерполом, а также выразил уверенность в том, что специалисты СК России смогут привнести весомый вклад в эту деятельность, а также почерпнут зарубежный опыт инновационных разработок, в том числе в криминалистической сфере.

В заключительной части мероприятия стороны выразили готовность к реализации новых совместных проектов, отметив значимость тесного взаимодействия.