СБ видит угрозы от изменения качественных характеристик миграционных потоков

Это способствует росту напряженности в российском обществе против находящихся в стране мигрантов, отметил заместитель секретаря Совета безопасности Александр Гребенкин

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Произошедшие изменения качественных характеристик миграционных потоков привели к росту напряженности и увеличению количества конфликтных ситуаций в российском обществе. Об этом в интервью "Российской газете" заявил заместитель секретаря Совета безопасности (СБ) РФ Александр Гребенкин.

"Также произошли изменения качественных характеристик миграционных потоков, - указал он. - Все это способствует росту напряженности в российском обществе в отношении находящихся в стране мигрантов, возникновению конфликтных ситуаций на межнациональной и межконфессиональной основе".