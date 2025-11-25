В России накоплена база данных почти 7 млн иностранцев

Заместитель секретаря Совета безопасности Александр Гребенкин отметил, что 40 тыс. из них нарушали законы

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. База биометрических данных порядка 7 млн иностранных граждан накоплена в России с 2024 года, более 40 тыс. из них нарушали законы. Об этом в интервью "Российской газете" заявил заместитель секретаря Совета безопасности (СБ) РФ Александр Гребенкин.

"В пунктах пропуска через государственную границу московского транспортного авиаузла и в автомобильном пункте пропуска Маштаково в Оренбургской области осуществляется эксперимент по апробации правил и условий въезда и выезда из РФ иностранных граждан и лиц без гражданства по сбору их биометрических персональных данных. В ходе этого эксперимента в период с 1 декабря 2024 года по настоящее время накоплена база биометрических персональных данных в отношении порядка 7 млн иностранных граждан. При этом выявлено свыше 40 тыс. лиц, которые пытались прибыть в Россию по поддельным документам, имели ограничения на въезд или находились в розыске за совершенные преступления", - отметил он.

Гребенкин рассказал, что в июне 2025 года начался второй этап этого пилотного проекта, заключающийся в предварительном одобрении поездки иностранного гражданина в РФ через специальное мобильное приложение. "За истекший период органами внутренних дел обработано порядка 94,1 тыс. таких обращений, одобрено 91,8 тыс. поездок, выявлено более 2,3 тыс. иностранных граждан, имеющих ограничения на въезд в Россию", - проинформировал он.

Замсекретаря Совбеза добавил, что с 1 сентября 2025 года в Москве и Московской области также был начат эксперимент по регистрации прибывших без виз трудовых мигрантов по адресу Многофункционального миграционного центра Москвы "Сахарово". "Контроль за их реальным нахождением осуществляется с помощью геолокации и специального мобильного приложения "Амина", которое они обязаны установить в свои телефоны и указать место фактического пребывания. К настоящему времени уже почти 1 млн иностранцев установили это приложение, на миграционный учет поставлено свыше 710 тыс. иностранных граждан. Этот пилотный проект планируется завершить к 1 сентября 2029 года. В последующем этот опыт будет масштабирован на всю страну", - указал он.

Гребенкин также отметил, что перед МВД поставлена задача по созданию до 30 июня 2026 года государственного информационного ресурса "Цифровой профиль иностранного гражданина", который будет содержать сведения обо всех иностранных гражданах и лицах без гражданства, въезжающих, выезжающих и пребывающих (проживающих) в России.

"Уже сейчас миграционный учет иностранцев может быть осуществлен с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг. По данным МВД России, этим сервисом в 2025 году иностранные граждане воспользовались более 5,5 млн раз, что составляет свыше 45% от всех фактов постановки на миграционный учет", - добавил замсекретаря СБ.