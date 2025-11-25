СБ: в РФ переезжают семьи из США и Европы ради права на традиционные ценности

Свыше 2,3 тыс. человек обратились за разрешениями на временное проживание в России в связи с указом о поддержке лицам, разделяющим традиционные ценности, отметил заместитель секретаря Совета безопасности Александр Гребенкин

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Целые семьи из США и европейских стран переезжают в Россию с начала СВО ради обеспечения права на сохранение традиционных ценностей. Об этом заявил заместитель секретаря Совета безопасности (СБ) РФ Александр Гребенкин в интервью "Российской газете".

"С началом специальной военной операции и с учетом сложившейся геополитической ситуации, больше появилось возможностей для переселения в Россию соотечественников и иностранцев, которые в стране проживания столкнулись с информационно-психологическим давлением, с нарушением права на сохранение традиционных ценностей. Целые семьи уже переезжают к нам, обретают здесь свой дом и работу. Это граждане Германии, Латвии, США, Франции, Италии, Эстонии, других государств. И этот процесс будет продолжаться. Это значит - ему необходимо уделить самое пристальное внимание", - отметил он.

Поэтому, по словам Гребенкина, в новой Концепции государственной миграционной политики России на 2026-2030 годы сделан акцент на привлечение в страну иностранцев-импатриантов - лиц, которые разделяют традиционные российские духовно-нравственные ценности и благодаря своим инвестициям, знаниям, умениям и навыкам способны внести вклад в развитие российской экономики, науки, профессионального образования, искусства. "Для них государство создает благоприятные условия для трудоустройства, изучения при необходимости русского языка. А главное - они попадают в комфортную для себя и членов своей семьи среду жизнедеятельности. Работа в этом направлении уже ведется, - подчеркнул он. - Так, в соответствии с указом президента Российской Федерации "Об оказании гуманитарной поддержки лицам, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности", с заявлениями о получении разрешений на временное проживание в России с 1 сентября 2024 года по настоящее время обратилось свыше 2,3 тыс. иностранных граждан".

Заместитель секретаря Совета Безопасности РФ сообщил, что в отношении почти 2 тыс. человек приняты положительные решения. "МВД совместно с МИД и Агентством стратегических инициатив разрабатывают меры по совершенствованию данной деятельности. Создан штаб под совместным руководством представителей МВД и АСИ, одной из основных задач которого является поддержка переезда и адаптации таких иностранных граждан. Кроме того, разработан соответствующий план мероприятий ("дорожная карта")", - рассказал он.

Одновременно, по словам Гребенкина, растет число репатриантов - соотечественников, изъявивших желание принять участие в Государственной программе по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом, в особом порядке, установленном этой Государственной программой. "Работу с соотечественниками ведут 80 российских регионов, включая субъекты РФ, не участвующие в программе, такие как Москва, Санкт-Петербург, Севастополь, ДНР и ЛНР, Крым и другие, поскольку репатрианты вправе избрать для переселения любой населенный пункт на территории России. К настоящему времени в органах внутренних дел зарегистрировались свыше 5,3 тыс. репатриантов и членов их семей", - добавил он.