Замглавы генпрокурора Лопатина освободили от должности

Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин

Редакция сайта ТАСС

Геннадий Лопатин © Валерий Шарифулин/ ТАСС

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Президент РФ своим указом освободил от должности заместителя генерального прокурора России Геннадия Лопатина. Об этом говорится в указе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

"Освободить Лопатина Геннадия Борисовича от должности заместителя генерального прокурора РФ", - говорится в документе.

Ранее источник сообщал ТАСС, что Лопатин возглавит судебный департамент при Верховном суде РФ.

Лопатину 63 года, он занимал должность заместителя генпрокурора РФ с 2011 года.

14 ноября стало известно, что председатель Верховного суда РФ Игорь Краснов уволил гендиректора Судебного департамента при ВС РФ Владислава Иванова, возглавлявшего эту структуру с мая 2024 года.

Глава Судебного департамента при ВС РФ назначается и освобождается от должности председателем Верховного суда России с согласия Совета судей РФ.