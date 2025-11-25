Захарова: Россия готова поддержать Нигерию в борьбе с терроризмом

Официальный представитель МИД РФ отметила "серьезные усилия нигерийских властей на антитеррористическом треке"

Редакция сайта ТАСС

Официальный представитель МИД России Мария Захарова © Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Россия видит серьезные усилия властей Нигерии в борьбе с терроризмом и готова оказать необходимую поддержку на этом направлении. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Российская позиция в сфере антитеррора остается неизменной - борьба с терроризмом является глобальным вызовом. Убеждены, что Абуджа способна решить данную проблему при всемерной поддержке со стороны международного сообщества, специализированных структур ООН и Афросоюза. Россия, в свою очередь, готова продолжить оказание необходимого содействия нигерийским партнерам", - указала дипломат.

Она отметила "серьезные усилия нигерийских властей на антитеррористическом треке". "Регулярной армией и правоохранительными органами накоплен солидный опыт в деле эффективного противодействия теругрозе, который успешно применяется на практике", - добавила официальный представитель МИД России.

Захарова обратила внимание, что в результате нападений террористов "в основном страдают мирные граждане, включая женщин и детей, а также представители государственных и силовых структур".

О ситуации в Нигерии

Преступники в Нигерии часто берут людей в заложники для получения выкупа. 14 апреля 2014 из интерната в населенном пункте Чибок (штат Борно) были похищены 276 школьниц, часть из них до сих пор не удалось вернуть. Как правило, захватом заложников занимаются боевики террористической группировки "Боко харам", которая возникла в 2002 году в Борно. Она добивается захвата власти в стране. С 2009 года организация перешла к активным действиям.

В 2015 году ВС Нигерии нанесли крупное поражение "Боко харам" и существенно сократили находящуюся под ее контролем территорию. В качестве ответа боевики начали создавать свои базы и в сопредельных с Нигерией странах, в первую очередь в районе озера Чад.

В связи с участившимися атаками на школы президент Нигерии Бола Тинубу отменил запланированную поездку в ЮАР на саммит G20. В нескольких штатах власти закрыли школы по соображениям безопасности. Туда направлены дополнительные силы армии и полиции.