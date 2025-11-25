Путин проведет в Киргизии переговоры с Жапаровым и встретится с Лукашенко

По итогам стороны встреч обменяются подписанными документами

Редакция сайта ТАСС

© Александр Казаков/ ТАСС

БИШКЕК, 26 ноября. /ТАСС/. Второй день государственного визита президента РФ Владимира Путина в Киргизию будет посвящен укреплению российско-киргизских отношений.

Как ранее рассказал журналистам помощник президента по международным делам Юрий Ушаков, протоколом госвизита предусмотрена церемония официальной встречи. Она пройдет на площади перед административным комплексом "Ынтымак ордо". Затем состоятся переговоры в узком и расширенном составах. Ожидается, что в ходе встречи на высшем уровне будут обсуждены ключевые вопросы двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной и иных областях, а также актуальные региональные проблемы.

По итогам стороны обменяются подписанными документами. Среди них, по словам Ушакова, заявление об укреплении союзничества в стремительно меняющемся мире, а также минимум семь других межправительственных и межведомственных документов, охватывающих сотрудничество в сферах образования, экономики, здравоохранения, миграции, санитарно-эпидемиологического благополучия населения, развития ВТС двухстороннего, а также соглашение между Почтой России и Почтой Киргизии. В российско-киргизском программном документе представлены новые масштабные задачи по дальнейшему укреплению двухсторонних связей на долгосрочную перспективу.

Путин и Жапаров подведут итоги переговоров, сделав заявления для прессы. Завершится программа госвизита государственным приемом.

Также 26 ноября Путин проведет двустороннюю встречу с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Двусторонние отношения

Торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество двух стран успешно развивается и имеет хороший потенциал. Россия - один из важнейших торговых партнеров Киргизии, занимает второе место после Китая по объему товарооборота во внешней торговле республики - 22,3%. Доля рубля во взаиморасчетах с Киргизией достигла 97%.

РФ - один из крупнейших инвесторов в киргизскую экономику. Общий объем накопленных российских прямых капиталовложений превышает $1,8 млрд. Россия является лидером по числу работающих в Киргизии деловых структур с иностранным участием. Количество компаний с российским капиталом превышает 1,7 тыс.

Динамично развивается взаимодействие в сфере энергетики. Россия осуществляет в Киргизию беспошлинные поставки нефти и нефтепродуктов.

"Газпром" реализует "Генеральную схему газоснабжения и газификации Киргизии до 2030 года". В настоящее время уровень газификации страны достиг 42%. К моменту завершения работы по "генеральной схеме" в 2030 году планируется выйти на показатель в 60%.

При содействии крупных российских компаний, а также при участии евразийских финансовых институтов готовятся и реализуются проекты в области электрогенерации, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии, осуществляется развитие транспортной, дорожной и водохозяйственной инфраструктуры.

Госкорпорацией "Росатом" прорабатывается возможность строительства атомной станции малой мощности, осуществляется долгосрочный проект по рекультивации урановых хвостохранилищ. На очередной этап работ в 2024-2030 годах из российского бюджета выделено 2,14 млрд рублей.

Значительный вклад в экономическое взаимодействие вносит Российско-киргизский фонд развития, который уже профинансировал 3 625 малых и крупных проектов на общую сумму $938 млн в приоритетных секторах экономики Киргизии.

Социально-экономическому развитию Киргизии способствует компания "Альянс Алтын", разрабатывающая золоторудное месторождение Джеруй.

В Киргизии успешно работают компании "Яндекс", "Вайлдберриз" и "Озон". Россия при этом оказывает Киргизии финансовое и техническое содействие. В 2022-2023 годах по кредитной программе Евразийского фонда стабилизации и развития Киргизии был предоставлен льготный кредит в $160 млн.

Россия помогает Киргизии в повышении эффективности системы налогового администрирования и маркировки товаров, создании системы государственной кадастровой оценки, что уже привело к значительному росту поступлений в бюджет страны.

Россия оказывает безвозмездное техническое содействие киргизским ведомствам и службам, в том числе передает необходимую спецтехнику. В 2022-2024 годам для нужд МЧС, МВД, Минздрава и Минобрнауки Киргизии направлено свыше 280 единиц автотранспорта на общую сумму более $15 млн.

Гуманитарное сотрудничество

Страны активно взаимодействуют в культурно-гуманитарной и образовательной сферах. В российских вузах обучаются порядка 10,3 тыс. граждан Республики, из них 5,1 тыс. - на бюджетной основе. Ежегодно выделяются правительственные квоты на обучение: на 2025-2026 учебный год такая квота для граждан Киргизии составила 700 мест.

Важную роль в обеспечении высшего образования играет Киргизско-российский славянский университет, в котором обучаются 7,5 тыс. студентов, в том числе более 860 - из третьих стран.

Успешно развивается сотрудничество в области среднего образования. В настоящее время реализуется масштабный совместный проект по созданию в Киргизии девяти школ с обучением на русском языке, старт которому был дан президентами России и Киргизии 1 сентября 2023 года в формате видеосвязи. Запланировано, что первые три школы начнут работу к 1 сентября 2027 года.

Хорошо зарекомендовал себя гуманитарный проект "Российский учитель за рубежом". В 2025-2026 учебном году в образовательные организации республики направлено 157 педагогов из России.

Ряд гуманитарных проектов реализует в Киргизии АНО "Евразия". С ноября действует телеканал на русском языке "Номад ТВ". Дан старт программы, в рамках которой предусмотрены ремонт и оснащение современной техникой школ в Киргизии (такие работы уже проведены в Бишкеке и Баткенской области).

Партнерство в сфере безопасности

Россия - основной партнер в деле укрепления обороноспособности Киргизии. Объединенная российская военная база во взаимодействии с Вооруженными силами Киргизии вносит весомый вклад в обеспечение безопасности страны, а также других государств - членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в центральноазиатской зоне ответственности объединения.

Россия и Киргизия продуктивно взаимодействуют в рамках многосторонних организаций и интеграционных объединений, в том числе в Евразийском экономическом союзе, Организации Договора о коллективной безопасности, Содружестве Независимых Государств, Шанхайской организации сотрудничества, а также Организации Объединенных Наций.

Россия и Киргизия демонстрируют общность подходов к решению актуальных международных и региональных проблем. Российская сторона поддержала приоритеты киргизского председательства в ОДКБ в текущем году, готова оказать содействие Бишкеку как стране - председателю ШОС.