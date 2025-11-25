РФ надеется в ближайшее время решить технические вопросы для отмены виз с Индией

Замглавы МИД России Андрей Руденко отметил, что это решение будет выгодно и российским, и индийским туристам

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Россия рассчитывает в ближайшее время решить в диалоге с Индией технические вопросы, чтобы отменить визы для туристических групп. Об этом сообщил "Известиям" замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

"Есть определенные технические вещи, которые нужно решить. В первую очередь связанные с разницей в наших законодательствах. Мы надеемся, что в ближайшее время эта проблема будет решена", - отметил замминистра, отвечая на соответствующий вопрос.

Он добавил, что это решение будет выгодно и российским, и индийским туристам. "Поэтому мне кажется, что политических проблем здесь нет", - указал Руденко.