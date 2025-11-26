На конкурсную комиссию по выборам мэра Кызыла не пришли три кандидата из четырех

Из-за нехватки кандидатов конкурс продлят

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. На конкурсную комиссию по выборам мэра Кызыла в Туве, где с предыдущим градоначальником был расторгнут трудовой контракт по решению суда, не пришли три кандидата из четырех. Из-за нехватки кандидатов конкурс продлят, сообщили ТАСС в Хурале представителей Кызыла.

В октябре 2025 года Верховный суд Тувы удовлетворил апелляцию главы столицы республики Ирины Казанцевой и постановил расторгнуть трудовой контракт с мэром Кызыла Каримом Сагаан-оолом из-за ненадлежащего исполнения им своих обязанностей. В ноябре в городе был назначен временно исполняющий обязанности мэра и объявлен конкурс на замещение должности. В конкурсе на замещение должности мэра Кызыла подали заявления восемь претендентов.

"Конкурсной комиссией были допущены четыре кандидата. <...> Комиссия решила ходатайствовать о продлении срока проведения конкурса, в связи с тем, что конкурсной комиссией к назначению на замещение должности мэра города Кызыла рекомендован один кандидат, что противоречит законодательству (должно быть минимум два кандидата). Остальные три кандидата не явились на заседание конкурсной комиссии (собеседование) без уважительных причин", - сообщили в хурале представителей.

Трое кандидатов, не явившихся на конкурс, были от него отстранены.

О деле мэра Кызыла

В декабре 2024 года глава столицы Тувы подала иск в суд о расторжении трудового договора с мэром Кызыла Сагаан-оолом в связи с ненадлежащим исполнением им своих обязанностей. По словам главы города, в столице республики плохо благоустраиваются общественные пространства и дворовые территории, ненадлежащим образом содержатся общественные пространства. Сагаан-оол заявил, что депутаты городского парламента организовали информационную травлю в отношении него и его команды.

В Кызыле с 2008 года высшим должностным лицом муниципалитета является глава города, одновременно возглавляющий хурал. По итогам конкурса депутаты хурала выбирают мэра (сити-менеджера). Карим Сагаан-оол вступил в должность мэра Кызыла в 2018 году.