Россиян предупредили о резком росте преступности в Бангладеш

НЬЮ-ДЕЛИ, 26 ноября. /ТАСС/. Резкий рост преступности с убийствами и грабежами наблюдается в Бангладеш, в стране сохраняется напряженная обстановка, россиянам рекомендуется быть бдительными. Об этом сообщило посольство РФ в Дакке.

По информации российской дипмиссии, в крупных городах республики происходят массовые беспорядки и стихийные митинги, которые зачастую приводят к столкновениям с правоохранительными органами. "Устраиваются провокации с использованием самодельных взрывных устройств и поджоги общественного транспорта. Имеются погибшие и раненые. Параллельно наблюдается резкий рост уголовной преступности (более чем в 1,5 раза по сравнению с прошлым годом), особенно насильственного характера (убийства, изнасилования, грабежи)", - сообщило посольство в своем Telegram-канале. Диппредставительство приняло меры по усилению безопасности, отмечается в публикации.

"В связи с рисками протестов и беспорядков россиянам, находящимся в Бангладеш, рекомендуем соблюдать повышенные меры предосторожности", - подчеркнуло посольство. Гражданам РФ рекомендуется избегать мест проведения демонстраций и массовых мероприятий, следить за публикациями на официальных ресурсах посольства, заблаговременно проверять обстановку при планировании поездок и по возможности встать на консульский учет в посольстве.

Как ранее отмечали в дипмиссии, в Бангладеш в целом и в особенности в столице страны Дакке усиливается внутриполитическая напряженность. Существенным дестабилизирующим фактором стало вынесение 17 ноября смертного приговора бывшему премьер-министру Шейх Хасине, также сохраняются острые разногласия между основными партиями.

17 ноября Международный трибунал Бангладеш по уголовным преступлениям приговорил бывшего премьер-министра страны Шейх Хасину к смертной казни за преступления против человечности и геноцид. Шейх Хасина на заседании суда не присутствовала. После антиправительственных протестов в июле - августе 2024 года она подала в отставку и улетела в Индию, где проживает до сих пор. В результате тех беспорядков и стычек протестующих с полицией погибли около 1,4 тыс. человек. К власти в Бангладеш пришло временное правительство во главе с Мухаммадом Юнусом. Шейх Хасина неоднократно утверждала, что не отдавала приказ убивать участников беспорядков, и заявляла о своей полной невиновности в инкриминированных ей преступлениях.