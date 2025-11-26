Захарова назвала заявления Макрона по замороженным активам РФ "абракадаброй"

Официальный представитель МИД напомнила слова президента Франции, что только европейцы имеют право ими распоряжаться

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон забивает повестку "полной абракадаброй" из заявлений по замороженным российским активам. На это указала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

"Это же прямая речь, прямая цитата, эти же новости передаются. Так он для этого и заявляет, чтобы забить повестку вот этой своей абракадаброй. Это абракадабра полная. Он заявил, что только европейцы имеют право распоряжаться российскими авуарами, вот теми самыми денежными средствами, которые находились, находятся сейчас на счетах, которые, по сути, захвачены представителями стран Европейского союза. Вы вдумайтесь в эту фразу", - сказала она.

Дипломат обратила внимание на то, что российскими счетами имеет право распоряжаться только Россия.

"Есть ситуации, когда чужими счетами имеют право распоряжаться, например, по решению суда. Не судилища, не квазисудебных инстанций, а суда. Тогда происходят определенные действия, манипуляции. Есть еще, конечно, нюанс, связанный с тем, что можно распоряжаться чужим счетом по доверенности. Доверенность им никто не выдавал, но ведь человек это заявляет", - подчеркнула Захарова.

Ранее Макрон также заявил, что страны Европейского союза намерены в ближайшее время принять решение относительно возможности использования замороженных в Европе российских активов. Он выразил мнение, что это решение "даст Украине ясную перспективу и сохранит давление" на Россию.