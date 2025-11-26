Песков: Кремль сообщит, если будут контакты Путина и Орбана
Редакция сайта ТАСС
06:01
МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Кремль сообщит о возможном контакте российского лидера Владимира Путина и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии для Telegram-канала "Юнашев Live".
"Мы сообщим о возможных контактах", - сказал представитель Кремля, комментируя информацию венгерских СМИ о том, что Орбан в пятницу прилетит в Москву для встречи с Путиным.