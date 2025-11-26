Песков: Кремль сообщит, если будут контакты Путина и Орбана

Пресс-секретарь российского лидера прокомментировал информацию СМИ о том, что премьер-министр Венгрии прилетит в Москву для встречи с президентом России

Редакция сайта ТАСС

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков © Гавриил Григоров/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Кремль сообщит о возможном контакте российского лидера Владимира Путина и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии для Telegram-канала "Юнашев Live".

"Мы сообщим о возможных контактах", - сказал представитель Кремля, комментируя информацию венгерских СМИ о том, что Орбан в пятницу прилетит в Москву для встречи с Путиным.