Путин в сопровождении кавалерийского эскорта прибыл на переговоры с Жапаровым

Беседа состоится в комплексе "Ынтымак ордо"

БИШКЕК, 26 ноября. /ТАСС/. Начинается официальная часть государственного визита президента РФ Владимира Путина в Киргизию. Глава российского государства прибыл в комплекс "Ынтымак ордо", где пройдут переговоры с киргизским лидером Садыром Жапаровым.

Путин на Aurus подъехал к Восточному входу резиденции "Ынтымак ордо". Президентский лимузин сопровождал кавалерийский эскорт. На площади перед входом Путина встретил и тепло поприветствовал Жапаров.

Слово "Ынтымак" в переводе с киргизского означает "мир, дружба и единство". В настоящее время в резиденции расположены администрация президента и кабинет министров Киргизии, управление делами и общественная приемная главы государства.

"Ынтымак ордо" используется как место проведения встреч с иностранными лидерами, послами и представителями международных организаций.