Госвизит Путина в Киргизию начался с церемонии официальной встречи

Президент Киргизии Садыр Жапаров встретил своего коллегу под звуки торжественной фанфары

БИШКЕК, 26 ноября. /ТАСС/. Официальные мероприятия государственного визита президента РФ Владимира Путина в Киргизию начались в резиденции "Ынтымак ордо". На площади перед Восточным входом выстроился почетный караул.

Российский лидер Владимир Путин приехал на своем лимузине Aurus в сопровождении конного эскорта. Военнослужащие роты почетного караула облачились в шинели, отороченные каракулем. Часть солдат была одета в историческую форму.

Президент Киргизии Садыр Жапаров встретил своего коллегу под звуки торжественной фанфары. Вместе они проследовали по красной ковровой дорожке к специально установленному подиуму.

Выслушав рапорт командира роты почетного караула и национальные гимны, Путин и Жапаров наклоном головы поприветствовали знамя роты. Обойдя строй солдат, российский лидер поприветствовал их словами: "Салам аскер".

По традиции во время церемонии официальной встречи представили друг другу свои делегации. Российского лидера сопровождали вице-премьер Алексей Оверчук, замглавы администрации президента Максим Орешкин, помощник президента по международным делам Юрий Ушаков, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, глава МВД Владимир Колокольцев, министр спорта Михаил Дегтярев, глава Минздрава Михаил Мурашко, глава Минтранса Андрей Никитин, министр экономического развития Максим Решетников, глава Минэнерго Сергей Цивилев, глава Центробанка Эльвира Набиуллина, глава Роспотребнадзора Анна Попова, глава Росатома Алексей Лихачев, представители бизнеса.

Церемония официальной встречи завершилась смотром торжественного марша почетного караула. После этого лидеры сделали совместное фото и проследовали в зал переговоров.