Пушков: СФ призывает поддержать резолюцию по борьбе с героизацией нацизма

Глава комиссии по информационной политике отметил, что политика забвения итогов Нюрнбергского процесса способствует реабилитации нацизма и подрывает основы Ялтинско-Потсдамской международно-правовой системы

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Совфед призывает государства - члены ООН выступить в поддержку ежегодно вносимой на рассмотрение Генеральной Ассамблеи ООН резолюции по борьбе с героизацией нацизма. Об этом сообщил глава комиссии по информационной политике СФ Алексей Пушков на заседании палаты.

"Сенаторы Российской Федерации призывают все государства - члены ООН выступить в поддержку ежегодно вносимой на рассмотрение Генеральной Ассамблеи ООН резолюции "Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации и ксенофобии и связанной с ними нетерпимости", - сообщил Пушков.

Проводимая в отдельных государствах Запада политика забвения итогов Нюрнбергского процесса способствует реабилитации нацизма и подрывает основы Ялтинско-Потсдамской международно-правовой системы, которая на протяжении 80 лет удерживает человечество от новой мировой войны, также сообщил он.

Совет Федерации призывает все государства и народы мира уважать и защищать выработанные Нюрнбергским трибуналом принципы, направленные на предотвращение развязывания войн, рассказал он.