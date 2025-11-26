Российско-киргизские переговоры начались

По итогам беседы стороны сделают заявление для прессы

БИШКЕК, 26 ноября. /ТАСС/. Президенты РФ и Киргизии Владимир Путин и Садыр Жапаров начали двусторонние переговоры. Встреча проходит в зале "Чеч добот" в резиденции "Ынтымак ордо".

В делегацию России вошли вице-премьер Алексей Оверчук, замглавы администрации президента Максим Орешкин, помощник президента по международным делам Юрий Ушаков, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, глава МВД Владимир Колокольцев, министр спорта Михаил Дегтярев, глава Минздрава Михаил Мурашко, глава Минтранса Андрей Никитин, министр экономического развития Максим Решетников, глава Минэнерго Сергей Цивилев, глава Центробанка Эльвира Набиуллина, глава Роспотребнадзора Анна Попова, глава Росатома Алексей Лихачев, представители бизнеса.

По итогам переговоров Путин и Жапаров сделают заявление для прессы.