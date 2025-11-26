Путин: отношения союзничества России и Киргизии успешно развиваются

Москва высоко ценит большую работу, проделанную Бишкеком в ходе своего председательства в ОДКБ, отметил российский лидер

БИШКЕК, 26 ноября. /ТАСС/. Отношения стратегического партнерства и союзничества связывают Россию и Киргизию, и они развиваются успешно. Это отметил президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Киргизии Садыром Жапаровым.

"Российско-киргизские отношения стратегического партнерства и союзничества успешно развиваются на основе обоюдного уважения и учета интересов друг друга в духе базового договора о дружбе и сотрудничестве", - описал глава государства, находящийся в Бишкеке с государственным визитом.

"Мы очень рады с коллегами находиться в дружественной Киргизии - Кыргызстане. Визит проходит в преддверии заседания совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности, - напомнил Путин. - Высоко ценим большую работу, проделанную Киргизией в ходе своего председательства в ОДКБ".

"Россия принимает у вашей страны эстафету и будет председательствовать в организации в 2026 году", - добавил президент РФ.