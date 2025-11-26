СФ ратифицировал договор с Лаосом о взаимной помощи по уголовным делам

Соглашение также определяет условия, при которых страны могут отказывать друг другу в правовой помощи

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Совет Федерации на пленарном заседании ратифицировали договор между Россией и Лаосской Народно-Демократической Республикой о взаимной правовой помощи по уголовным делам.

Документ был подписан в Москве 31 июля 2025 года. Согласно договору, Россия и Лаос будут оказывать друг другу правовую помощь, если совершенное правонарушение является уголовно наказуемым по законам двух стран.

В документе указано, что правовая помощь будет оказываться в том числе в виде проведения обысков, розыска, ареста, изъятия и конфискации доходов, которые преступник получил, совершая правонарушение. Кроме того, у стран появится возможность временно передавать друг другу лиц, которые находятся под стражей или отбывают наказание, в качестве свидетелей или потерпевших.

Договор также определяет условия, при которых РФ и Лаос могут отказывать друг другу в правовой помощи. В частности, любая из стран может отклонить соответствующий запрос, если оказание помощи может нанести ущерб ее суверенитету и безопасности.