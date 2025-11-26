РАН: геополитика ставит перед ОДКБ задачи экономической безопасности

Директор Института экономики Российской академии наук Михаил Головнин считает, что ключевое значение приобретает развитие торгово-экономического взаимодействия России со странами организации

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Усиление геополитического противостояния ставит перед ОДКБ задачи в области обеспечения экономической безопасности. Такую оценку высказал директор Института экономики РАН Михаил Головнин в аналитической статье к предстоящему заседанию Совета коллективной безопасности (СКБ) ОДКБ. Материал опубликован на сайте "Союзники. ОДКБ".

"В современных условиях усиливающего геополитического противостояния и растущей фрагментации мировой экономики перед ОДКБ возникают новые задачи в области обеспечения коллективной безопасности стран-членов, в том числе экономической безопасности", - отметил Головнин.

По оценке эксперта, ключевое значение приобретает развитие торгово-экономического взаимодействия России со странами Организации Договора о коллективной безопасности, "выходящее за рамки простого товарного обмена и направленного на формирование единого научно-производственного контура и развитие глубоких кооперационных связей". "Важнейшей угрозой при этом могут выступать процессы, направленные на вытеснение российских бизнес-структур с рынка стран ОДКБ, чему способствует целенаправленная деятельность некоторых недружественных государств", - уточнил аналитик.

Он подчеркнул, что, помимо собственно экономических задач, развитие и поддержание транспортной инфраструктуры в современных условиях нарастающих геополитических противоречий требует решения задач обеспечения их безопасности. "Об этом свидетельствуют недавние участившиеся случаи попыток воздействия на отдельные страны посредством атак на их транспортную инфраструктуру: взрывы на газопроводах "Северный поток", попытки подрыва моста через Керченский пролив, атаки дронов на перекачивающую станцию на нефтепроводе КТК, на торговые порты, диверсии на железных дорогах и т. д. - продолжил он. - В этих условиях перед ОДКБ встает важная задача обеспечения безопасности взаимных экономических связей, а также связей с третьими странами повышения надежности защиты транспортных коммуникаций".