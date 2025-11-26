На ЗАЭС ответили на слухи о передаче ее Украине напоминанием об указе Путина

Запорожская АЭС находится в федеральной собственности России, сообщила директор по коммуникациям станции Евгения Яшина

МЕЛИТОПОЛЬ, 26 ноября. /ТАСС/. Запорожская атомная электростанция является собственностью РФ, по указу президента России Владимира Путина за работу объекта отвечает АО "Эксплуатирующая организация ЗАЭС". Так директор по коммуникациям станции Евгения Яшина прокомментировала ТАСС сообщения западных СМИ о якобы возможной передаче ЗАЭС под управление Украины в рамках мирного урегулирования конфликта.

"Запорожская атомная электростанция находится в федеральной собственности РФ. Эксплуатационные права, включая полномочия по обеспечению безопасной и надежной работы станции, а также всю ответственность за профессиональную деятельность персонала, возложены на эксплуатирующую организацию АО "ЭО ЗАЭС". Данное решение принято в соответствии с указом президента Российской Федерации", - напомнила Яшина.

Она подчеркнула, что вся деятельность АО "ЭО ЗАЭС" "осуществляется в строгом соответствии с законодательством Российской Федерации и под надзором соответствующих регулирующих органов".

США ранее предложили план по украинскому урегулированию, состоящий из 28 пунктов. Документ вызвал недовольство Киева и его партнеров в Европе, которые попытались его существенно скорректировать. 23 ноября США и Украина провели в Женеве консультации по мирному плану. По утверждению агентства РБК-Украина, делегации согласовали большую часть предложенной Вашингтоном программы, однако ряд ключевых пунктов был оставлен для обсуждения на встрече президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского, дата которой пока не определена. Позднее Трамп сообщил, что число пунктов в плане было сокращено с 28 до 22.

Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Москва располагает документом из 28 пунктов, других редакций этой программы российская сторона не видела. По словам министра, в РФ рассчитывают, что Вашингтон проинформирует Москву об итогах консультаций с Киевом и ЕС.