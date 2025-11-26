Ушаков: в Абу-Даби мирный план США по Украине не обсуждался

Помощник президента России рассказал, что план вообще еще по деталям ни с кем не обсуждался

БИШКЕК, 26 ноября. /ТАСС/. Мирный план Вашингтона по урегулированию на Украине из 28 пунктов не обсуждался в ходе переговоров в Абу-Даби. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

"Нет, в Абу-Даби мирный план не обсуждался", - сказал Ушаков, отвечая на вопрос, сможет ли Москва иметь представление о мирном плане США по итогам переговоров в Абу-Даби.

"Мирный план вообще еще по деталям ни с кем не обсуждался. Мы его видели, нам его передали, но обсуждений не было", - отметил помощник президента.