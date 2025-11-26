Путин поручил кабмину определить единые по РФ критерии поддержки многодетных

Также кабмин должен изучить критерии выдачи удостоверения, подтверждающего статус многодетной семьи

Редакция сайта ТАСС

© Алексей Дружинин/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Правительство России должно до марта определить единые для всей страны критерии для определения статуса многодетной семьи. Соответствующее поручение дал президент РФ Владимир Путин по итогам совещания с членами кабмина в сентябре, перечень публикует пресс-служба Кремля.

Правительству поручено рассмотреть вопрос "об определении единых подходов к установлению статуса многодетной семьи" в ситуации, когда родители прописаны в разных регионах.

Также кабмин должен изучить критерии выдачи "удостоверения, подтверждающего статус многодетной семьи, по месту жительства одного из родителей" в такой ситуации.

Срок доклада установлен до 1 марта 2026 года, председатель правительства России Михаил Мишустин назначен ответственным за исполнение поручения.